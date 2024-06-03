Своим опытом поделились снайперы ВСУ.

Консультанты Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует факты нарушения законодательства в отношении военнослужащих в ВСУ и других силовых структурах, Даниил и Кирилл Яковлевы рассказали, что в одной из бригад, в которых они служили, пожаловались на своего командира, однако вместо решения ситуации, их просто выгнали. Опытом военных поделились журналисты hromadske.

По словам руководителя ВСК, народного депутата Анны Скороход, как можно понять, жалобы на имя вышестоящего командира или обращение в суд не совсем работают.

"Все жалобы, которые приходят на часть от военнослужащего, рассматривает сама часть. Это нонсенс. Потому что рассматривать должно высшее военное командование или отдельная комиссия, чтобы расследование было объективным, чтобы не возникало круговой поруки, чтобы боец, который пожаловался, не становился заложником ситуации", - подчеркнула она. Видео дня

Также известно, что военный может пожаловаться на горячую линию Минобороны, однако, как говорят братья Яковлевы, это совсем не действует.

"Когда на одном из заседаний ТЦК народные депутаты захотели дозвониться на горячую линию МО, они не смогли это сделать. Им никто не ответил. На сегодня ВСК - реально единственная инстанция, куда военные могут обратиться с жалобой", - объяснили они.

Скороход рассказала, что с начала работы ВСК получила более 3 тысяч жалоб от солдат. Большая часть из них является коллективной, иногда подписаны сотней воинов. Больше всего военные жалуются на недополучение выплат или получение их не в полном объеме. Также есть жалобы на вымогательство средств за отпуска, за прохождение ВВК или возможность уйти в увольнение, на издевательства над личным составом, на приказы, выполнение которых грозит гибелью подразделения.

"Была, например, коллективная жалоба на командира, что бойцов, которые имеют контузии и другие проблемы со здоровьем, он не направляет на врачебный осмотр, а заставляет выполнять боевые задачи. Нашёлся командир, который требовал от подчинённых деньги на том основании, что, мол, бойцы больше него зарабатывают, поэтому должны скинуться ему. Другой предлагал откупиться от участия в боевых задачах. Или командир приказывает выполнить задание, которое при имеющихся условиях реализовать невозможно", - отметил Даниил Яковлев.

Он отметил, что они с братом являются снайперами и рассказал о случае, когда военные объясняли командиру, что на этой местности снайперскую позицию не получится обустроить.

"А он нам: "Залезьте на дерево и стреляйте". Нормально? Или ребята из нашего подразделения едва не погибли под Купянском, потому что командир не готовил операцию. Нам просто сказали: "Идите, там на месте разберетесь"", - добавил он.

По словам Даниила, конфликты между подчиненными и командирами возникают в основном из-за того, что военные не знают требований Уставов ВСУ, особенно Дисциплинарного.

"Сегодня в подготовительных центрах больше внимания уделяют боевой подготовке. Но надо требовать от военнослужащих знания своих прав и обязанностей, знания юридических аспектов военной службы. Например, чтобы после окончания обучения они сдавали соответствующий тест. Ясно, что для бойцов это будет дополнительная нагрузка и они будут его саботировать. Но надо предложить им приемлемый вариант, скажем, какие-то тематические видеоролики о том, как избегать конфликтных ситуаций между командиром и бойцом, как их решать", - советует военнослужащий.

Кроме того, сами Уставы являются несовершенными, ведь имеют советские пережитки, которые уничтожают личный состав.

"Еще с советских времен в армии прижилось это: "я начальник - ты дурак", "команды думать не было", или "я приказал, а ты должен сделать, и меня не интересует, как ты это сделаешь". Есть командиры, которые обращаются с подчиненными, как боги, которые всегда правы", - объясняют братья Яковлевы.

Мужчины добавляют, что реформа в армии во многих факторах свелась к замене "дубка" на пиксель, а в глубинных принципах ВСУ остаются очень консервативными.

К примеру, сегодня в армию приходят люди, которые имеют хорошее образование, активную гражданскую позицию, немалые заработки и высокий профессиональный уровень в мирной жизни, поэтому они не воспринимают схему "я начальник - ты дурак". Отсюда и начинается конфликт.

В то же время во время своей работы в ВСК Яковлевы поняли, что на командиров Третьей штурмовой, "Азова", 13 бригады НГУ "Хартия", подразделений ГУР ни разу не поступали жалобы.

"Мы с братом в 2014-2017 годах воевали в "Азове". Так вот, там есть горячая линия для бойцов - они могут позвонить в штаб бригады и высказать свое мнение по тому или иному вопросу. В "Азове" есть хорунжая служба, которая занимается различными потребностями личного состава - вплоть до лекций, спортивных соревнований, тренингов, сеансов массажа. Там можно подойти к любому командиру и выразить свое недовольство - и командир воспринимает это как общую проблему, а не факт неповиновения", - отметил Кирилл Яковлев.

Однако военный добавил, что жалобы в "Азове" имеют вид вроде: паровые котлеты вместо жареных или возможность пить чай без сахара, ведь сладкий не все любят.

"Ведь все в подразделении подчинено тому, чтобы никакие проблемы не мешали бойцу тренироваться и воевать", - подчеркнул военный.

По словам братьев, если бы все бригады занимались своими бойцами, как в "Азове", то не было бы жалоб и военнообязанные не боялись бы воевать.

Бригада "Азов" - последние новости

Как писал УНИАН, в мае этого года 12-я бригада специального назначения "Азов" вернулась в бой на Донбассе. По информации издания Le Monde, количество военных планируется увеличить с 1500 до 7000 человек.

"Их героизм в Мариуполе был источником вдохновения", - рассказал артиллерист "Бульба", который до пополнения рядов "Азова" изучал информатику в Виннице.

Также сообщалось, что на фронте погиб один из самых молодых защитников Азовстали Назарий Гринцевич. Более 4 месяцев военный провел в колонии так называемой "ДНР" на оккупированной территории Донецкой области. Уже после освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12", где был командиром взвода оптических наблюдателей.

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