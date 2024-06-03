В различных модификациях оперативная дальность этих ракет может достигать 460 километров.

Великобритания и Франция подтвердили, что разрешили Украине применять свои ракеты Storm Shadow и Scalp для ударов по объектам на территории РФ. Первой вероятной целью для атаки может стать вражеская авиабаза "Балтимор", с которой российские самолеты бьют КАБами по Харькову.

Такое мнение высказал в эфире "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, в различных модификациях оперативная дальность этих ракет может достигать 460 километров.

"Поэтому перечень целей на территории РФ является очень широким. Можно предположить, что одной из первых целей, которая может быть атакована этими ракетами, вероятно, станет российская авиационная база "Балтимор" под Воронежем. Эта база находится в зоне поражения, даже если мы говорим о дальности применения ракет Storm Shadow и Scalp на расстояние до 260 км", – говорит Рябых.

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Эксперт отметил, что целей, по которым можно бить ракетами Storm Shadow и Scalp на территории РФ очень много. Это могут быть, к примеру, пункты управления оккупантов.

"Удар по авиационной базе "Балтимор" будет вполне логичным. Поскольку именно с этого аэродрома взлетают самолеты, которые сбрасывают КАБы на Харьков. В частности, самолеты с этой авиабазы участвовали в террористическом ударе по торговому центру "Эпицентр". Также в список вероятных целей для ракет Storm Shadow и Scalp может включаться и большое количество пунктов управления и мест сосредоточения личного состава. Характеристики ракет Storm Shadow и Scalp больше подходят для точечных ударов по противнику", – констатировал он.

Удары по РФ западным оружием: вы могли это пропустить

Ряд западных стран разрешили использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории РФ.

В частности, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать для ударов по целям на территории РФ 24 истребителя F-16, которые передаст страна.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не получала неограниченного разрешения на применение западного вооружения для поражения российских объектов на территории РФ. По словам главы МИД, надо "придерживаться шагов и правил".

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