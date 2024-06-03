По словам турецкого банкира, граждане РФ не могут провести платежи.

В Турции российские туристы столкнулись с серьезной проблемой – из-за санкций граждане страны-агрессора не могут оплатить проживание в отелях и другие услуги.

Как сообщает The Moscow Times, это произошло после ограничения платежей, связанных с Россией. РосСМИ со ссылкой на источник в одном из частных банков в Анкаре отмечают, что возникли проблемы с переводом денег за различные виды услуг.

"Не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить покупку, услугу", – сказал "РИА-новости" источник из одного из финансовых учреждений турецкой столицы.

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Посол РФ в Турции Алексей Ерхов признал, что ситуация вокруг платежных переводов между двумя странами остается напряженной.

"Еще в начале марта издание Aydınık сообщало, что турецкие гостиницы не могут получать плату из России за проживание российских гостей. Денежные переводы либо приходят слишком поздно, либо отправляются обратно, говорил зампред партии Vatan Сердар Ускюплю", – сказано в сообщении.

Российские туристы в Турции

Как сообщал УНИАН, туристы из РФ во время отдыха в турецком отеле украли со шведского стола 35 килограммов еды, мотивируя это тем, что им "надо кушать в поезде". Это произошло в одном из отелей Анталии – туристы хотели вынести украденную еду из отеля, но сотрудники этому помешали.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как сотрудники отеля высыпают на кровать огромные пакеты с едой – яблоками, конфетами, сухофруктами, десятками банок с газированными напитками, огромный пакет соусов. Также россияне собрали огромное количество пакетиков сахара и чая. Они даже выносили из ресторана масло, заворачивая его в фольгу.

Помимо еды, российские туристы пытались украсть из отеля огромный пакет с шампунями и другой косметикой.

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