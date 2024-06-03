Система противовоздушной обороны, вероятно, будет частью девятого пакета помощи Украине, который может быть одобрен в ближайшее время.

Италия, вероятно, пришлет Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Reuters.

Отмечается, что передача системы может быть ответом на просьбу Киева о большей помощи для защиты от российских ракетных атак. Источник агентства на условиях анонимности подтвердил, что Италия готовится отправить систему SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в страну. Однако он не назвал временных рамок.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Италия одобрила восемь пакетов поддержки. Система противовоздушной обороны, вероятно, будет частью девятого пакета, который может быть одобрен в ближайшее время, добавил источник.

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Система SAMP/T, также известная как MAMBA, является франко-итальянской батареей, которая может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно. К тому же, это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты, отмечает агентство.

Известно, что Рим и Париж совместно поставили Украине первую систему в 2023 году, но в последние месяцы Киев неоднократно призывал партнеров оказать больше помощи в области противовоздушной обороны, поскольку страна сталкивается с растущим шквалом российских атак на города и энергетическую инфраструктуру.

Усиление ПВО Украины

В Румынии обсуждают передачу Украине американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Премьер-министр страны Марчел Чолаку отметил, что если будет принято решение о передаче комплекса Украине, то это еще должен одобрить Высший совет национальной обороны.

Ранее также стало известно, что Германия в новом пакете помощи передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

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