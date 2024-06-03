На Покровском направлении сейчас ведутся 11 боев, а общее количество столкновений за сегодня возросло до 35.

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска, в то же время российские оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общее количество атак российских захватчиков на позиции украинских войск по всей протяженности фронта с начала суток составляет уже 102.

"Наши воины продолжают стойко держать оборону и уничтожать наступательный потенциал врага", - отметили в Генштабе. Видео дня

Так, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения.

"Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 10 ударов УАБами из направлений Белгорода и Шебекино (РФ)", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении российские войска 15 раз пытались прорвать оборонительные рубежи украинских войск. Из них два боевых столкновения еще продолжаются.

"На Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. 10 из них еще продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского", - сообщили в Генштабе.

На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35. Безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и одна единица автотранспортной техники.

"На направлении враг применяет УАБы. Также авиабомбами бомбардируется Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времовском", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь семь раз в течение дня.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - отметили в Генштабе.

Бои за Волчанск - актуальное

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что ВСУ сейчас контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении. Речь идет об около 70% города.

В то же время в городе и в его окрестностях идут жестокие бои с российскими оккупантами. По словам Волошина, в направлении Липцов оккупационные войска не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами. Несмотря на попытки, врагу не удается закрепиться на новых территориях.

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