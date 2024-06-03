4 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Митрофан Навозник. О традициях и приметах 4 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.
4 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
4 июня по новому календарному стилю (17 июня - по старому) - день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Святитель Митрофан жил в IV веке. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Он принял христианство, а когда начались гонения, то вместе с сыновьями переселился в Византию. Там он стал учеником епископа Тита и принял священнический сан. После того, как Тит умер, Дометия выбрали епископом, а в 316 году на кафедру выбрали и Митрофана.
Как-то город навестил новый император Константин – ему понравилась красота и расположение Византии, также он проникся уважением к епископу Митрофану. И в скором времени император перенес столицу из Рима в Византию. В 325 году в городе Никея собрался Первый Вселенский Собор, где Константин Великий исходатайствовал для Митрофана титул Патриарха. Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским, будучи уже старцем. Он прожил до 117 лет, его мощи хранятся в Константинополе (Стамбуле), в храме святого Митрофана.
Церковный праздник 4 июня по старому стилю
4 июня по старому календарному стилю вспоминают мученика Василиска.
О чем говорят приметы на 4 июня
Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время:
- духота стоит на заре - будет ненастье;
- дождь пошел в этот день - будет идти еще два дня;
- расцвела маттиола - лето выдастся теплым.
В народном календаре 4 июня - праздник Митрофан Навозник. Прозвали его так потому, что в это время обычно удобряют землю.
Что нельзя делать 4 июня
Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, ссор и обид, жадности, зависти, клеветы, уныния, нельзя отказывать в помощи просящему.
Народные приметы не советуют в этот день купаться в открытых водоемах - сегодня это опасно, а также хлопать кого-либо по плечу - считается, что так можно "нахлопать" человеку болезнь. Главный запрет дня - нельзя бездельничать, наши предки верили, что это сегодня - тяжкий грех.
Что можно делать 4 июня
У святого Митрофана просят избавить от дъявольских искушений, молятся о хорошем урожае, достатке и семейном благополучии.
Сегодня нужно хорошо поработать и проявить себя - все сделанное окупится втройне. Можно сделать уборку в доме, поработать на приусадебном участке, например, удобрить почву, подкормить растения - получите хороший урожай.
4 июня - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Николай, а по старому стилю - Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь.
Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.