Какой церковный праздник отмечают 4 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

4 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Митрофан Навозник. О традициях и приметах 4 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

4 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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4 июня по новому календарному стилю (17 июня - по старому) - день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Святитель Митрофан жил в IV веке. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Он принял христианство, а когда начались гонения, то вместе с сыновьями переселился в Византию. Там он стал учеником епископа Тита и принял священнический сан. После того, как Тит умер, Дометия выбрали епископом, а в 316 году на кафедру выбрали и Митрофана.

Как-то город навестил новый император Константин – ему понравилась красота и расположение Византии, также он проникся уважением к епископу Митрофану. И в скором времени император перенес столицу из Рима в Византию. В 325 году в городе Никея собрался Первый Вселенский Собор, где Константин Великий исходатайствовал для Митрофана титул Патриарха. Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским, будучи уже старцем. Он прожил до 117 лет, его мощи хранятся в Константинополе (Стамбуле), в храме святого Митрофана.

Церковный праздник 4 июня по старому стилю

4 июня по старому календарному стилю вспоминают мученика Василиска.

О чем говорят приметы на 4 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время:

духота стоит на заре - будет ненастье;

дождь пошел в этот день - будет идти еще два дня;

расцвела маттиола - лето выдастся теплым.

В народном календаре 4 июня - праздник Митрофан Навозник. Прозвали его так потому, что в это время обычно удобряют землю.

Что нельзя делать 4 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, ссор и обид, жадности, зависти, клеветы, уныния, нельзя отказывать в помощи просящему.

Народные приметы не советуют в этот день купаться в открытых водоемах - сегодня это опасно, а также хлопать кого-либо по плечу - считается, что так можно "нахлопать" человеку болезнь. Главный запрет дня - нельзя бездельничать, наши предки верили, что это сегодня - тяжкий грех.

Что можно делать 4 июня

У святого Митрофана просят избавить от дъявольских искушений, молятся о хорошем урожае, достатке и семейном благополучии.

Сегодня нужно хорошо поработать и проявить себя - все сделанное окупится втройне. Можно сделать уборку в доме, поработать на приусадебном участке, например, удобрить почву, подкормить растения - получите хороший урожай.

4 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Николай, а по старому стилю - Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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