По словам американских чиновников, такие атаки являются "уникальными и отличительными" от других.

Новый киберкомандующий вооруженных сил США и руководитель главного электронного шпионского агентства страны, генерал Тимоти Хо обеспокоен из-за необычной китайской угрозы, которая направлена не на похищение военных тайн или каких-либо данных, а на то, чтобы приспособиться к гражданской инфраструктуре для, вероятно, выжидания подходящего момента, чтобы развязать хаос, пишет The Wall Street Journal.

"Мы считаем это очень уникальным и отличительным от других, а также вызывающим беспокойство. И беспокойство вызывает как то, что является мишенью, так и то, как это делается", - подчеркнул он в интервью изданию в кулуарах конференции по вопросам безопасности в Сингапуре.

В США считают, что хакерская сеть Китая под названием Volt Typhoon намерена "заранее подготовить места в сетях критической инфраструктуры для будущих атак".

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"Мы не видим другого применения. Мы видим попытки действовать скрыто в сети, которая является критически важной инфраструктурой, которая не имеет разведывательной ценности, и именно поэтому это вызывает беспокойство. Одной из причин, почему мы считаем, что это предварительная подготовка, является то, что не применяются инструменты и не изымаются данные", - подчеркнул Хо.

Как это может сказаться на возможных конфликтах между странами

Также американские чиновники опасаются, что в случае конфликта вокруг Тайваня Китай, к примеру, может использовать свой скрытый доступ для осуществления разрушительных кибератак на главные объекты инфраструктуры в Америке или странах-союзниках - от водоснабжения и электросетей до транспортных услуг.

"Очень трудно придумать сценарий, в котором водоснабжение гражданского населения, даже если часть этого населения также является военными, является приемлемой целью. Поэтому я считаю, что в этом вопросе нужно сделать паузу. С военной точки зрения, это не согласуется с тем, как мы подходим к пропорциональной цели, соответствующей военной необходимости", - объяснил киберкомандующий.

Когда у него спросили, проник ли Volt Typhoon в американские военные сети, Хо ответил:

"Мы знаем, что эта тактика уже была опробована, и поэтому мы, конечно, очень пристально следим за этими вопросами ежедневно", - заверил он.

Как действуют китайские хакеры

По словам чиновника, Volt Typhoon использует тактику, которая затрудняет обнаружение атак, ведь если бы они изымали данные, это бы позволило кибербезопасности США видеть, куда они направляются.

"В этом случае мы этого не видим", - сказал Хо.

Он пояснил, что китайские хакеры, чтобы получить доступ, подменяют личность пользователя в сети, что позволяет им потом действовать как пользователь и использовать инструменты, которые присущие системе, на которую они нацелены.

По его словам, для борьбы с ними американские киберзащитники отслеживают активность пользователей в дополнение к традиционным подходам.

Хо добавил, что количество и изощренность китайских кибератак против США постоянно растет.

Что об этом говорят в Китае

В то же время в Пекине в основном отрицают обвинения в кибератаках и шпионаже, однако страна обвиняет США в организации собственных кибератак. Однако США годами собирали доказательства против Китая, обвиняя хакеров страны в краже секретов.

Хо заверил, что он тесно сотрудничает с оборонными подрядчиками США, чтобы не допустить кражи Китаем чувствительной информации, касающейся американского вооружения.

"Мы знаем, что, безусловно, происходит последовательное стремление к этой технологии. Мы должны подумать над тем, где у нас есть преимущество? И, скорее всего, оно станет объектом нападения", - подчеркнул он.

США и Китай - последние новости

Как писал УНИАН, США могут ввести санкции против китайских банков из-за поддержки России. По словам американского чиновника, существует насущная необходимость в том, чтобы страны Европы и НАТО направили Китаю коллективный сигнал беспокойства.

"Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России. Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям", - отметил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим китайским коллегой Дун Джунем. По словам Остина, несмотря на войну в Европе, в Вашингтоне не отказываются от своих партнеров в Азии.

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