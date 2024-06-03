Лидерами в этом вопросе являются фрукты и овощи.

Летом важно уделять особое внимание питьевой воде, чтобы не допустить обезвоживания организма. Однако обычной воды может быть недостаточно, к вашему рациону необходимо добавлять электролиты, особенно если вы длительное время находитесь на жаре. Известно, что электролиты есть в спортивных напитках, добавках и некоторых продуктах питания для поддержания водного баланса и пополнения минералов, которые были потеряны из-за пота, пишет издание CNET.

Как определить, достаточно ли вы увлажнились?

Зарегистрированный и спортивный диетолог Габриэла Баррето говорит, что есть два показателя уровня гидратации, а именно ваша жажда и цвет мочи.

"Для большинства людей может быть уместным пить, чтобы утолить жажду, чтобы поддерживать уровень гидратации, а что касается мочи, то вы ищете бледно-желтый цвет", - подчеркнула специалист.

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По ее словам, единственный случай, когда не стоит беспокоиться о цвете мочи - это первое утреннее мочеиспускание, ведь оно имеет тенденцию быть темным, или если вы принимаете добавки с витаминами группы B, которые делают мочу более ярко-желтой.

Какие продукты являются наиболее гидратирующими?

Отмечается, что большинство продуктов содержат определенное количество воды, однако неудивительно, что фрукты и овощи возглавляют этот перечень. Поэтому чтобы получить максимальную пользу от увлажняющих фруктов и овощей, стоит убедиться в том, что вы придерживаетесь стандартных диетических рекомендаций.

"Диетические рекомендации рекомендуют две-три порции фруктов и три-четыре порции овощей для большинства взрослых", - уверяет Баррето.

Она подчеркнула, что съедая рекомендованное ежедневное количество продуктов, вы повышаете уровень своей гидратации. Также подсчитано, что от 20% до 30% потребности в жидкости может поступать с пищей, среди которой фрукты и овощи. Поэтому сочетая определенные продукты, вы можете повысить уровень гидратации.

"Для адекватной регидратации углеводы, жидкость и натрий являются ключевыми. Углеводы важны для оптимизации всасывания воды и натрия в организме", - объяснила диетолог.

Продукты, которые действительно помогут улучшить уровень гидратации

Арбуз

Арбуз является не только фруктом, который ассоциируется с летом, он еще и хорошо увлажняет организм, ведь на 92% состоит из воды и содержит антиоксиданты и витамины. По словам Баррето, один из летних рецептов, который стоит попробовать, является салат из огурцов и арбузов с лаймом, мятой и соленой фетой.

Огурцы

Известно, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат такие витамины - K, магний и калий.

"Этот освежающий овощ можно легко добавлять в салаты, бутерброды, воду или есть самостоятельно. Высокое содержание воды также делает его низкокалорийным овощем и идеальным продуктом для включения в рацион, если вы хотите похудеть и дольше чувствовать себя сытыми", - отметили в материале.

Патиссон

Этот овощ хорошо подходит как дополнение к супам, картофелю фри, салатам и как гарнир. Также популярные летом кабачки, такие как цукини, являются хорошим источником витамина С, калия и клетчатки и на 94% состоят из воды.

Клубника

Клубника является популярной летней ягодой, которая наполнена антиоксидантами, витаминами и минералами. Ее легко можно добавлять в смузи, йогурты, салаты или есть отдельно. Также известно, что клубника на 91% состоит из воды, что делает ягоду идеальной для утоления жажды.

Салат и другая листовая зелень

Салат состоит на 96% из воды и содержит фолат, клетчатку и витамины K и А. Шпинат богат железом, фолиевой кислотой, кальцием и витаминами C и А.

"Водяной кресс-салат обеспечивает 100% рекомендуемой диетической нормы витамина К, который является необходимым питательным веществом для свертывания крови и поддержания здоровья костей. Бок-чой богат витаминами К и С, а это значит, что любая комбинация этой зелени гарантированно обеспечит вам салат, полный питательными веществами", - заверили в публикации.

Цитрусовые

Если вам нравятся апельсины, грейпфруты, лаймы и другие виды цитрусовых, то ешьте их больше, ведь эти фрукты состоит около на 80% из воды, что делает их отличным вариантом для увлажнения организма.

"Они также содержат много витамина С и клетчатки и полезны для поддержания иммунной системы. Они даже достаточно универсальны, чтобы добавлять их во фруктовые салаты, есть самостоятельно, добавлять в воду или салаты и даже использовать как маринад для белков, таких как курица или рыба", - добавили в издании.

Полезные напитки для здоровья

Ранее эксперты рассказали, почему томатный сок полезен для здоровья. Он помогает в лечении простуды и гриппа, а также укрепляет иммунитет. Томатный сок, наполненный антиоксидантами, витаминами и минералами, богат ликопеном и витамином Е.

Также ученые назвали восемь преимуществ для здоровья черного кофе. По их словам, он защищает сердце, снижает риск диабета 2 типа, улучшает настроение и уменьшает уровень депрессии, а также контролирует вес.

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