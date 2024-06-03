Перед тем, как браться за поиски, вспомните, по какому признаку кота легко можно отличить от собаки.

Головоломки-загадки с подвохом для детей и взрослых на основе рисунка, на котором нужно найти что-то такое, что не каждый может заметить, могут помочь улучшить внимательность и "прокачать" способность быстро и логично мыслить.

Создано такое достаточно сложное задание с интригой - следует среди десятков псов разыскать кота. На решение визуальной загадки надо потратить менее чем 10 секунд. Чтобы так быстро справиться, надо вспомнить, какой есть один признак, с помощью которого можно узнать кота среди большого количества собак. Вспомните важную деталь во внешности котов, которая не позволит перепутать их с собаками.

А сейчас мы покажем, где был кот, и объясним, как же его можно было легко разыскать среди собак. На картинке видны глаза кота, которые совсем не такие, как собачьи. Кот был недалеко от верхнего правого угла изображения.

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Уже опубликована хитрая загадка-оптическая иллюзия

На картинке в центре внимания скала, а надо разыскать орла. Справиться с этой непростой задачей надо за 8 секунд. Вовремя птицу разыщут люди, которые имеют высокий уровень коэффициента интеллекта (IQ).

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