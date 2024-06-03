Пока неизвестно, присоединится ли президент к саммиту лично, или это будет участие в онлайн-формате.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии в конце этого месяца.

Об этом в эфире телемарафона сказал его пресс-секретарь – Сергей Никифоров. Однако пока неизвестно, присоединится ли президент к саммиту лично, или это будет участие в онлайн-формате.

"С начала войны мы никогда не анонсируем и не подтверждаем участие президента в международных мероприятиях. Это делается по двум причинам. Первая – это вопрос безопасности. И вторая причина – мы понимаем, что ситуация в Украине быстро меняется и иногда визиты приходится отменять в последний момент. В этом случае я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что президент примет участие именно физически", – подчеркнул спикер.

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При этом Никифоров отметил, что нет никаких сомнений, что "он там будет" – или онлайн, или офлайн.

Саммит стран "Большой семерки" состоится на юге Италии с 13 по 15 июня 2024 года. Ключевым пунктом повестки дня саммита будут пути использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Зарубежные визиты Зеленского: последние новости

Президент Владимир Зеленский прибыл на Филиппины и впервые в истории двусторонних отношений между странами встретился с коллегой Фердинандом Маркосом-младшим. Известно, что Филиппины присоединятся к Глобальному саммиту мира.

Ранее он посетил конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Там он встретился, в частности, с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

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