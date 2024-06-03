Военный преступник служил в Русиче, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к регулярным войскам России.

Аналитики проекта OSINT Пчелы и evocation.info установили личность военного преступника, который издевался над украинскими военнопленными в Харьковской области.

Как сообщают аналитики, к издевательствам над пленными воинами ВСУ причастен российский лейтенант Алексей Киприн с позывным "Барс" - бывший товарищ неонациста Алексея Мильчакова, командира подразделения ДШРГ Русич.

"Нацист, язычник, воевал вместе с садистом Мильчаковым в составе ДШРГ Русич", - отметили эксперты. Видео дня

Киприн воевал санитарным инструктором в Русиче против Украины с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к регулярным войскам России.

Военный преступник получил офицерское звание и дослужился до командира штурмовой роты. Награжден орденами мужества и георгиевским крестом IV степени.

Киприна воспитывает двух малолетних сыновей. Семья живет в городе Красное Село возле Санкт-Петербурга.

Издевательства над украинскими военнопленными на Харьковщине - что известно

Российские захватчики распространили в сети видео с издевательствами над украинскими военнопленными. На нем можно увидеть, как четырех военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляли петь песню "Вставай, страна огромная". Их били ногами, от чего один из пленных падал. Военному угрожали убийством, если он не встанет, а затем один из оккупантов стрелял возле его головы. На этом видео завершалось.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это и заявил, что такое могло произойти на Харьковском направлении.

"На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - написал он в своем Telegram-канале.

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

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