Рост цен подчеркивает сохраняющееся беспокойство на рынке, несмотря на близкие к рекордным уровням в хранилищах.

Цена на газ в Европе подскочила до самого высокого уровня в этом году после сбоя на газоперерабатывающем заводе в Норвегии. Сложившаяся ситуация подчеркивает важную роль норвежских поставок после отказа от российского импорта.

Издание Financial Times пишет, что на Интерконтинентальной бирже цена европейского эталона TTF превысила 38 евро за мегаватт-час, поднявшись более чем на 13%, что является самым высоким показателем с начала декабря. Это последний признак того, что рынки остаются на грани, несмотря на почти рекордные объемы газовых хранилищ в Европе.

Норвегия в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, и в прошлом году на ее долю пришлось 30% всех поставок, после того как большинство трубопроводных поставок из России были прекращены после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Незапланированные отключения в Норвегии все чаще вызывают резкую реакцию на рынке.

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Скачок цен произошел несмотря на то, что в Европе имеется достаточное количество газа в хранилищах. По состоянию на 1 июня хранилища в ЕС были заполнены более чем на 70%, что является вторым по величине рекордным показателем для этого времени года. Европейская комиссия поставила цель достичь 90% уровня хранилищ к ноябрю.

"Резкий рост цен подчеркивает хрупкость европейского газового рынка и растущую чрезмерную зависимость от все меньшего числа источников поставок", - говорит Уэйн Брайан, директор по европейским газовым исследованиям в LSEG. "Пока запасы в хранилищах не достигнут уровня, установленного ЕС, европейские цены на газ будут оставаться повышенными, уязвимыми и подверженными повышенной волатильности цен при любых перебоях в поставках".

Цены росли с конца мая, после того как австрийская энергетическая группа OMV предупредила, что "Газпром" может прекратить поставки газа после судебного решения, что поставит под сомнение оставшиеся поставки российского газа в Европу.

"Норвегия и события вокруг клиентов "Газпрома" являются основной движущей силой европейских цен на газ", - сказал Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

По его словам, отключение может потенциально сократить норвежские потоки более чем на 20%. При этом Азия вытягивает запасы СПГ, поэтому европейские цены на газ должны оставаться выше, чтобы регион мог привлекать грузы СПГ.

"Нехватка СПГ в мировом балансе в зимний период только усугубляет ситуацию, хотя и в перспективе, в то время как поставки по норвежским и российским трубопроводам вызывают более серьезную обеспокоенность", - сказал Марцек-Мансер.

Европа отказывается от российского газа - главные новости

Во время полномасштабного вторжения Украина продолжила транзит российского газа в Европу, но объемы поставок значительно сократились.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что возможность продолжения транзита газа из РФ по территории Украины отсутствует после завершению действующего контракта. По его словам, продолжение транзита не является критически важным для энергетической безопасности.

В свою очередь еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон заявил, что в Европейском Союзе готовятся к возможному внезапному прекращению поставок российского газа после того, как истечет срок контракта по транзиту между Украиной и РФ в конце 2024 года.

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