Певица поделилась, что у ее детей разные характеры.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась, как повзрослели дети и назвала свои методы воспитания. Артистка рассказала, как дочери и сын коммуницируют между собой.

Как известно, в браке с Алексеем Бондарем звезда родила троих детей: сына Ивана и дочерей Полину и Марию. По словам исполнительницы, дети совершенно разные по характеру и ведут себя не похоже на родных.

"Они подросли и с ними классно выходить в свет, просто ездить в магазин. Недавно мы заехали (в магазин. - УНИАН) купили зернышек, сажали огород. Они коммуницируют между собой. То есть с ними уже можно договориться, поговорить", - указала Свитлана.

Тарабарова призналась, что дети часто дерутся друг с другом. Сама певица называет такие отношения "токсичной любовью", потому что после драк они обычно мирятся и обнимаются. Знаменитость даже обращалась к психологу, ведь переживала из-за такого поведения малышей. Однако специалист успокоил ее и объяснил, что это "процесс естественного выживания".

Как отметила Светлана, младшая дочь Полина пытается все повторять за старшей сестрой и братом.

"Она раньше всех пошла, раньше всех сказала первое слово, раньше начала чистить зубы вместе с ними", - добавила артистка.

Зато сын Иван более техничный. Он рано начал читать, пишет, рисует схемы, хотя, как признается Тарабарова, очень разбалованный. А дочь Мария любит петь и примерять одежду перед зеркалом.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова сообщила о горе в семье.

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