Пока неизвестно, контактировали ли украинские структуры со словацкой стороной по этому поводу.

В зоне боевых действий на территории Украины взяли в плен гражданина Словакии, который воевал на стороне оккупационной армии РФ. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Известно, что видео с пленным гражданином Словакии опубликовал украинский журналист, режиссер и волонтер Александр Качура. Мужчина на видео представился Ярославом Галайчиком и заявил, что попал в плен.

Журналист рассказал изданию Aktuality, что общался со словаком около часа. Мужчина говорит, что тот попал в плен вблизи Лимана Донецкой области.

Видео дня

"Некоторые парни, с которыми он был, погибли и не дошли до той точки, до которой должны были дойти. Он был медиком, должен был эвакуировать раненых. Получив контузию, он пошел в сторону наших позиций, где нашел пустые окопы. Он спрятался там, но в окоп попал беспилотник, его еще раз встряхнуло. Он пошел дальше, но вместо того, чтобы идти к российским позициям, дошел до наших", – говорит Качура.

Пока неизвестно, когда именно гражданин Словакии оказался на фронте в Украине. По его словам, он находился на оккупированной Луганщине и помогал загружать вагоны.

Журналист отметил, что словак утверждал, что не участвовал в боевых действиях, но был контрактником и якобы согласился быть завербованным в подразделение вместе с индийцами, непальцами и монголами.

Качура добавил, что Ярослав Галайчик не хочет возвращаться в Россию и считает, что лучше отбывать наказание в словацкой тюрьме. Известно, что за несанкционированное наемничество в Словакии наказывают лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

"Он был единственным словаком в своем подразделении. Единственным гражданином Европейского Союза. И над ним издевались, что он шпион. Честно говоря, я этого не ожидал. Это был первый раз, когда я разговаривал с пленным словаком", – добавил Качура.

Пока неизвестно, контактировали ли украинские структуры со словацкой стороной по этому поводу. В посольстве Словакии в Киеве о деле Галайчика не знают, поэтому журналисты пообещали обратиться в МИД Словакии.

Иностранцы воюют против Украины на стороне РФ

Россия вербует иностранцев для участия в войне против Украины. Известно, что на стороне агрессора воюют, в частности, граждане Индии и Непала.

В октябре прошлого года The Guardian сообщало, что РФ вербует сербов для войны против Украины. Руководителем плана вербовки стал Давор Савичич. Он много лет воевал в составе российской группировки, вторгшейся в Украину в 2014 году.

Кроме того, СМИ сообщали, что россияне обманули по крайней мере дюжину граждан Индии и отправили их воевать на стороне российских войск в войне против Украины. Один гражданин Индии погиб.

Впоследствии стало известно, что Индия пытается вернуть около 20 своих граждан, которые оказались в составе российской армии на линии фронта в Украине.

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