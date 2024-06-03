Лента называется "Последний танец".

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment презентовала первый трейлер фантастического экшена "Веном: Последний танец". В главной роли сыграл известный британский актер Том Харди.

В центре сюжета триллера от Marvel остается неизменный Эдди Брок - журналист, который воссоединился с умным инопланетянином Веномом. Вследствие этого мужчина получает сверхчеловеческие возможности, и вместе они борются с негодяями. В третьей части трилогии журналист приблизится к космической вселенной "Человека-паука" и, познакомится с Клитусом Кэссиди. Он снова будет попадать в опасные приключения, спасая людей.

После того как симбиот Веном оставляет Эдди, Брок случайно становится объектом нападения другого загадочного злоумышленника, который пытается использовать его для собственных целей. Эдди, в бессознательном состоянии, не может защитить себя.

В то время как детектив Маллиган, скрываясь под именем Токсина, начинает свое расследование. В финале фильма кажется, что Эдди погиб, но загадочные события остаются невыясненными, его глаза засвечиваются голубым светом, намекая на то, что история может продолжиться.

Режиссером ленты стала Келли Марсель, которая работала над первыми двумя частями. В главных ролях, кроме Харди, также сыграли Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Ифанс, Пегги Лу, Аланна Убах и Стивен Грэм.

Название "Последний танец" намекает, что третий эпизод станет последним в серии фильмов. Премьера "Веном 3" запланирована на 25 октября 2024 года.

"Эдди и Веном скрываются. Преследуемый обоими мирами, дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес на последнем танце Венома и Эдди", - говорится в синопсисе.

Напомним, ранее вышел первый трейлер комедийного боевика "Одинокие волки".

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