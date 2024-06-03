Аналитики считают тот факт, что США и их союзники больше не так обеспокоены ядерными заявлениями России, не означает, что они полностью отвергают угрозу.

На прошлой неделе Владимир Путин предостерег страны НАТО от разрешения Украине использовать западные боеприпасы для нанесения ударов по России.

Российский лидер предупредил о "серьезных последствиях" и заявил, что союзники Украины должны осознавать "маленькую территорию" и "плотное население" многих европейских стран, пишет Financial Times.

Если это было слишком расплывчато, Дмитрий Медведев процитировал слова Путина и добавил: "Применение тактического ядерного оружия также может быть просчитано. Это было бы фатальной ошибкой".

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Москва также недавно предприняла действия, чтобы подчеркнуть свои угрозы: российские войска проводили ядерные учения недалеко от границы с Украиной.

Эти шаги не помешали нескольким странам НАТО, включая США, сделать последний шаг по лестнице эскалации и одобрить использование своего оружия внутри российских границ.

"Этот последний шаг стран НАТО отражает смесь уверенности и нервозности. Положительным моментом является то, что США и их европейские союзники сейчас меньше обеспокоены угрозой того, что Россия станет ядерной, чем 18 месяцев назад. С другой стороны, они также все больше обеспокоены ситуацией на поле боя. Новая готовность позволить Украине нанести ответный удар по артиллерийским позициям и ракетным базам противника - даже если они находятся на территории самой России - отражает обеспокоенность тем, что Украина постепенно проигрывает войну. В результате западные сторонники Киева чувствуют себя вынужденными терпеть больший уровень риска, чтобы удержать Украину в борьбе", - сказано в материале.

Отмечается, что готовность Запада принять на себя такой уровень риска представляет собой резкий сдвиг в мышлении после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Тогда страны НАТО нервничали по поводу предоставления Украине какого-либо наступательного оружия.

Предоставление Киеву каждого нового значительного потенциала - ракет дальнего действия, танков, истребителей - сопровождалось длительными, иногда мучительными дебатами на Западе и ядерными угрозами со стороны России. Но каждый раз, когда страны НАТО переступали порог, Кремлю не удавалось реализовать свои ядерные угрозы. И это облегчило западному альянсу сделать следующий шаг.

"Но тот факт, что США и их союзники больше не так обеспокоены ядерными заявлениями России, не означает, что они полностью отвергают угрозу. Действительно, есть некоторые западные чиновники, которые по-прежнему очень обеспокоены возможностью эскалации, связанной с разрешением на использование оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по территории России", - отмечают аналитики.

Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны со стороны Запада и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО. Это может привести Россию и НАТО вплотную к прямому конфликту, которого западные лидеры всегда стремились избежать. Считается, что российская военная доктрина предполагает, что Москва не сможет одержать победу в обычной войне с Западом, и поэтому предусматривает скорейшее применение ядерного оружия.

Несмотря на разговоры президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в конечном итоге французские войска будут размещены на украинской земле, западный альянс все еще пытается придерживаться четкой красной линии против прямого участия в конфликте с Россией.

Когда недавно Иран выпустил ракетный залп по Израилю, США и их союзники приняли непосредственное участие в их сбивании. Украина не получила такой поддержки против российских ракетных ударов по городам и инфраструктуре - отчасти из-за риска того, что западные военно-воздушные силы могут в конечном итоге начать стрелять непосредственно по российским силам.

Даже сейчас США наложили значительные ограничения на то, как далеко может зайти Украина, нанося ответный удар по российским силам с помощью предоставленного США оружия. Новая политика заключается в том, что Украина имеет право наносить удары по российским войскам, которые ведут огонь по Украине прямо через границу.

Несмотря на обеспокоенность по поводу потенциальной реакции России на этот последний шаг, американские политики по-прежнему считают, что обстоятельства, которые могут спровоцировать российский ядерный ответ, довольно далеки. Чаще всего упоминаются две ситуации: если российская армия вот-вот будет разбита на поле боя; или если украинские сухопутные войска будут угрожать Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году.

Ближе всего мир подошел к настоящему ядерному кризису из-за Украины в октябре 2022 года, когда Россия потерпела ряд катастрофических неудач в войне, включая потерю Херсона. Был один уик-энд, когда западные чиновники серьезно обеспокоились тем, что Россия может оказаться на грани использования ядерного оружия.

Отмечается, что этот кризис также создал новый сценарий того, как бороться с российскими ядерными угрозами, когда они выглядят действительно серьезными. Первый шаг - поговорить с российскими коллегами и пригрозить прямым и массовым вмешательством Запада в конфликт. Второй шаг - поговорить с другими крупными державами, в частности с Китаем и Индией, и заставить их предостеречь Россию, желательно публично.

"На данный момент эта книга снова лежит в ящике стола. Но, возможно, его придется снова ввести в действие, прежде чем война на Украине закончится - так или иначе", - сказано в статье.

Ядерные угорозы РФ

В администрации президента США Джо Байдена, похоже, есть доктрина: неприятие эскалации. Эти "эскалационисты", кажется, глубоко обеспокоены тем, что любое увеличение поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне. Об этом говорится в совместной статье подполковника, пилота ВВС США, ныне политического обозревателя CNN Адама Кинзингера и экс-командующего армии США в Европе Бена Ходжеса.

Они отмечают, что почти в каждом из случаев, когда Украина просила у западных партнеров оружие, Россия угрожала эскалацией, нападением на НАТО или применением ядерного оружия.

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