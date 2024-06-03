В частности, бронировать будут не конкретных лиц, а специалистов, необходимых критическим отраслям промышленности.

Кабинет министров Украины определит перечень профессий и должностей для бронирования военнообязанных. Об этом народный депутат Федор Вениславский сказал в комментарии для Times of Ukraine.

"Мы на уровне комитета рассматривали алгоритмы бронирования, пытались, во-первых, четко определить перечень профессий и должностей, которые могут быть забронированы. (Во-вторых, – ред.), избежать коррупционных составляющих, чтобы не лица бронировались, а только специалисты, которые необходимы для критических отраслей промышленности, военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса. Перечень должностей должен быть в ближайшее время определен Кабинетом министров Украины", – подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что по имеющейся информации, "буквально на следующей неделе должно появиться соответствующее постановление, где максимально полно и максимально, на наш взгляд, с учетом идеи справедливости будет определен процесс и категории, критерии бронирования".

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Депутат советует дождаться постановления правительства, а потом его обсуждать.

"Мы на комитете этот вопрос также постоянно обсуждаем в коммуникации с Министерством экономики, которое будет главным органом исполнительной власти и будет заниматься вопросом бронирования, и Министерством стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Генеральным штабом. Это фактически совокупная совместная деятельность этих составляющих. Мы будем стараться, чтобы это было максимально справедливо", – сказал Вениславский.

Бронирование от мобилизации

Как сообщал УНИАН, новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь – это особая отсрочка от мобилизации, которая предоставляется работникам особо важных для государства предприятий.

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