Волохов отметил, что россияне уже давно поняли, что "тупо давить не получается".

Пока трудно сказать, было ли наступление РФ на Харьковщине отвлекающим маневром или полноценным наступлением. По мнению командира подразделения "Терра" в составе 3 ОШБр Николая Волохова, у россиян еще могут быть карты в рукавах.

"У них еще есть карты, не все карты отыграны. Вполне реально, от них можно ожидать еще чего-то, и я лично ожидаю. Похоже на то, что реализуется такой сценарий: оказывается давление; очень значительный ресурс бронетехники и пехоты – они могут себе позволить оказывать давление. Это же не только в Харьковской области происходит, но и в Донецкой, и в Херсонской области", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Волохова, россияне ищут в украинской обороне слабое место и заставляют наших защитников определенным образом передвигать свои резервы.

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"Они пытаются создать определенные условия для того, чтобы реализовать тот потенциал, достать из рукава те карты, те ресурсы, ту дополнительную пехоту, дополнительную технику, дополнительную авиацию, которая у них стоит в резервах, враг ожидает – появится благоприятная возможность или не появится", – подчеркнул он.

Волохов добавил, что россияне уже давно поняли, что "тупо давить не получается".

"Сколько они ресурса не бросили тупо, как это было сначала под Киевом, когда ужасные же колонны ехали – разве что-то удалось?! Сейчас также не удается. И сейчас они как бы ищут этот момент", – резюмировал командир.

Война в Украине: последние новости

Под Волчанском Харьковской области украинские военные взяли в плен около 60 оккупантов. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, произошло это в воскресенье, 2 июня 2024 года.

Тем временем на фронте россияне активизировались на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь семь раз в течение дня. Идут бои и на Покровском, а также других направлениях.

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