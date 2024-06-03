Джессика Мэдсен сообщила, что она нетрадиционной ориентации.

Известная британская актриса, звезда сериала "Бриджертоны" от Netflix Джессика Мэдсен сделала каминг-аут. Знаменитость, сыгравшая в картине Крессиду Каупер, сообщила, что влюблена в женщину.

Еще в прошлом году актриса рассказывала о своей нетрадиционной ориентации, но сейчас она официально это подтвердила, указав, что состоит в отношениях. В своем Instagram Мэдсен опубликовала несколько фото, приуроченных к прайду ЛГБТ-сообщества. В частности, на одной из них звезда показалась с радугой под глазами, что является символом людей с нетрадиционной ориентацией.

"Влюблена в женщину, громко заявляю об этом и горжусь!" - написала под фото Джессика.

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В комментариях поклонники актрисы поддержали ее и похвалили за ее откровенность:

"Вау, спасибо за ваши замечательные сообщения"

"Я очень рада за вас!"

"Так горжусь тобой, дорогая"

К слову, Мэдсен сыграла роль Крессиды Каупер во всех трех сезонах "Бриджертонов". Сначала ее героиня была соперницей Дафны Бриджертон на брачном рынке, а в третьем сезоне Крессида пыталась противостоять Пенелопе Фезерингтон.

Более того, в новых эпизодах Каупер подружилась с Элоизой Бриджертон. Поклонники сериала сразу призвали сценаристов создать между ними романтический сюжет.

Напомним, ранее продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк рассказал, как камингаут изменил его жизнь.

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