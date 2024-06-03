Эксперт уверен, что у данных танков устаревшая концепция.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил основной боевой танк (ОБТ) Турции Altay, о запуске серийного производства которого стало известно ранее. По мнению эксперта, в современной войне, как в Украине, данные танки столкнулись бы с рядом серьезных проблем.

"Хочу отметить, что это первый турецкий ОБТ национальной разработки, за, что турок можно только похвалить. При этом главным их достижением является не столько то, что они смогли сделать коробку на траках, а то, что танк получит помимо южнокорейской силовой установки HD Hyundai Infracore DV27K, турецкий двигатель BMC Power BATU V12", - отметил он.

Однако, в целом Altay - не является революцией в танкостроении, добавил Коваленко, акцентируя на том, что он не отошел от концепции применения танков с начала прошлого века.

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"Это классическая боевая машина, настоянная на высоких технологиях, которые в современной полномасштабной войне, такой как в Украине, столкнулись бы с неизбежностью бытия простейших видов поражения, неизменной остающейся угрозой, что для самого современного танка, что до примитивного порождения эпохи второй мировой войны", - считает обозреватель.

Коваленко добавил, что именно война в Украине показала, насколько устарела концепция классического ОБТ, и намекнула на то, как должен выглядеть танк будущего.

"Altay далёк от этой концепции, и менять что-либо в нём турки не то, чтобы не станут, они попросту не смогут. У них ушли годы, а если быть точнее, с 2007 - 17 лет, чтобы довести этот ОБТ до серии, и даже сейчас у него имеются сырые моменты… Думаю, ход моей мысли предельно всем понятен", - подытожил эксперт.

Турция начала серийное производство танка Altay

Напомним, Турция запустила в серийное производство основной боевой танк Altay, программа которого за многие годы столкнулась с многочисленными задержками и противоречиями.

Контракт включает в себя несколько важных компонентов, в частности, создание производственной линии и поставку подсистем.

Ожидается, что Altay будет соответствовать современным требованиям сухопутных войск Турции, предлагая расширенные возможности для будущих сценариев боевых действий.

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