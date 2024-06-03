Американский аналитик Раджан Менон считает, что Украина должна усилить свои переговорные позиции.

Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, и некоторые из них исходят от уважаемых специалистов по внешней политике. Однако, сейчас не время вести переговоры с Путиным, уверен американский аналитик и стратег Раджан Менон. Свое мнение он аргументировал в статье для журнала Foreign Policy.

"Сторонники сделки с Путиным, похоже, уверены, что смогут предугадать развязку войны: победу России (скажем, контроль над Донбассом, Херсоном и Запорожьем) и подчинение Украины. Однако таким уверенным утверждениям не хватает доказательной базы. Никто не может быть уверен, чем закончится эта война, и прогнозистам следует быть скромнее, учитывая, что почти все предсказания до сих пор оказались неверными", - отмечается в статье.

По мнению Менона, призывы к мирным переговорам имеют еще один недостаток: сторонники сделки с Путиным перечисляют проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ, но не упоминают проблемы России, а ведь цифры ее потерь более чем значительны.

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"Следует ли из этого, что у Украины нет серьезных проблем и она обязательно победит? Нет и нет. Однако это означает, что уверенные, линейные прогнозы о том, что Россия превратилась в мощную силу и что поэтому Украине вскоре следует просить мира, сомнительны", - говорится в публикации.

Одним из главных аргументов в пользу того, что сейчас не время для переговоров с Путиным, аналитик привел важность ведения их с позиции силы. При этом он акцентировал, что Украина сейчас только начала получать необходимое западное вооружение.

"Серьезным недостатком аргументации сторонников переговоров являются предлагаемые сроки. Многие сторонники мирных переговоров хотят, чтобы они начались как можно скорее… Но Соединенные Штаты и их европейские союзники только начали поставлять Украине вооружения на десятки миллиардов долларов и не закончат к началу осени. Было бы глупо спешить с переговорами, не увидев, какое значение будет иметь введение дополнительного вооружения, смогут ли российские вооруженные силы поддерживать нынешний темп, когда у Украины будет больше огневой мощи", - говорится в публикации.

Менон убежден, что, если Украина, подкрепленная дополнительными войсками и вооружением, вернет себе больше территории, и Путин поймет, что его армия не сможет добиться дополнительных успехов, у Киева будет определенно больше рычагов влияния для политического урегулирования.

Эксперт предполагает, что война может закончиться, по крайней мере, одним из трех следующих способов:

Российская армия захватывает еще больше земель, Запад поддается усталости от Украины, а Путин навязывает Киеву карательный мир: часть Украины становится территорией РФ, оставшаяся часть, сохраняя независимость, возвращается на орбиту Москвы. Россия контролирует меньшую украинскую территорию, чем сейчас, Путин признает, что его армия не может добиться большего и может потерять больше земель, последует политическое урегулирование, и Украина в конечном итоге вступит в ЕС и НАТО с оговоркой, что Киев не допустит баз НАТО или постоянного присутствия иностранных войск на своей территории. Война заходит в тупик, из которого, по мнению обоих противников, выйти невозможно, но у Путина достаточно рычагов, чтобы обеспечить нейтралитет Украины. Киев использует свою переговорную силу, чтобы настаивать на вооруженном нейтралитете, который даст ему свободу обучать свои вооруженные силы в западных странах, оснащать свою армию западным вооружением и, таким образом, оставаться вне сферы влияния России.

"Хотя, безусловно, возможны и другие сценарии, они, за исключением первого, имеют общую черту: требуют, чтобы Украина усилила свои переговорные позиции, положив конец импульсу России, развернув собственное контрнаступление и вернув себе больше территорий. Для этого потребуется время, которое сейчас у Украины есть: западное вооружение только начало поступать на фронт, и в ближайшие месяцы его объемы возрастут. Россия и Украина могут в конечном итоге провести переговоры по политическому урегулированию. Но сейчас не время их инициировать", - подытожил аналитик в публикации.

Переговоры Украины с Россией - заявление Зеленского

В апреле 2024-го президент Владимир Зеленский заявлял, что у России нет желания вести переговоры о завершении войны, потому что она неизменно хочет уничтожить Украину:

"Мы предложили миру Формулу мира… В середине июня будет Саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и наработан план по окончанию войны. И этот саммит будет без России, чтобы она не блокировала этот план… На сегодня, никаких переговоров Россия не хочет. Поэтому инициатива должна идти со стороны Украины как страны, которая хочет окончания войны справедливым миром".

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