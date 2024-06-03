Это официально подтвердил глава МИД страны.

Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T, способную перехватывать баллистические ракеты.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью итальянской государственной телерадиокомпании Rai. "Известно, что мы отправим SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны и защиты. Об этом нас попросила сама Украина", - цитирует его Reuters.

Таяни отметил, что с начала полномасштабной войны они уже передали Украине восемь пакетов помощи. По его словам, система SAMP/T будет частью девятого пакета, находящегося в стадии подготовки.

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Помощь Украине от Италии:

Напомним, еще в 2023 году Италия вместе с Францией передала украинской армии первый наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Также страна анонсировала передачу Украине других систем противовоздушной обороны.

При этом в министерстве иностранных дел с опаской приняли предложение генерального секретаря НАТО снять запрет на удары по территории России. Таяни говорил, что Италия не готова пойти на отправку западных войск в Украину, а также выступает против ударов по территории России.

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