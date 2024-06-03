Россия расширяет свое присутствие на Африканском континенте на фоне противостояния с Западом.

Россияне намерены поглотить урановые активы на территории Республики Нигер, которые принадлежат компании из Франции, чтобы бросить вызов западным интересам в Африке. Об этом сообщает Bloomberg.

"Россия усиливает свои экономические, дипломатические и военные связи в Африке, в том числе после переворота в Нигере, и они рассматривают эту часть мира как стратегическую инвестиционную возможность", - говорит ядерный аналитик Марк Хиббс из фонда CEIP.

Как сообщается, российский "Росатом" контактировал с военными властями Нигера относительно поглощения активов французской Orano SA - крупной французской государственной компании, которая является лидером атомной промышленности Пятой республики.

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Переговоры о передаче активов россиянам находятся на ранней стадии, условия для реализации такого шага еще не определили.

Заметим, что по данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), по состоянию на позапрошлый год на Республику Нигер приходилось около 4% всей мировой добычи урановых рудников.

Запрет на импорт российского урана

Ранее в Сенате США проголосовали за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России. По мнению американских аналитиков, это может существенно повлиять на экономический потенциал РФ.

В документе запрещается импорт в США обогащенного урана из РФ через 90 дней после вступления его в силу, однако разрешаются временные исключения до января 2028 года.

Интересно, что в позапрошлом году американцы были не готовы вводить запрет на импорт российского урана, ведь он считался критически важным для американской атомной энергетики.

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