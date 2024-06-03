По словам Черника, Украина сейчас "на старте большой кампании" по ударам западным оружием по целям на российской территории.

Украинским силам доступны для поражения абсолютно все силы на российской территории вблизи приграничья. Однако ключевой целью остается армейская авиация противника, говорит военный эксперт Петр Черник.

"Самой жирной и нужной целью остается армейская авиация, потому что она очень сильно донимает. Ми-24, Ми-28, Ка-52 как раз где-то на тех глубинах – 80-90 километров – и находятся. Storm Shadow должен был бы дать ответ на этот вопрос", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Черника, Украина сейчас "на старте большой кампании" по ударам западным оружием по целям на российской территории.

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"Это большая кампания, которая называется "Оружие союзников по территории противника". Должно пройти некоторое время, должно накопиться достаточное количество эмпирического материала во всех категориях оружия, начиная от ствольной артиллерии и заканчивая ракетными комплексами. И через некоторое время мы будем иметь какую-то доказательную базу для анализа. Мы немного опережаем обстоятельства", – резюмировал он.

Удары по РФ западным оружием: это стоит знать

Последние несколько дней ряд западных стран объявлял, что не против того, чтобы Украина применяла предоставленное ими оружие для ударов по российской территории. В частности, это поддержала Великобритания, Франция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша и другие государства. Нидерланды же заявили, что позволят Украине бить по России с самолетов F-16, которые передаст страна.

США также разрешили использовать американское оружие для ударов по объектам на территории РФ. Но выдвинули условие – оно должно применяться только вблизи Харьковской области.

В СМИ сообщали, что Украина запустила HIMARS по России уже через несколько часов после разрешения США.

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