Разрушение российскими войсками Каховской ГЭС имеет более длительные и влиятельные факторы, связанные с изменением характера водопользования. Каховское водохранилище было важным источником воды для юга. Если не учитывать украинский Крым, бассейн водохранилища покрывал почти все левобережье Херсонской области. Об этом в интервью НВ рассказал декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, профессор Игорь Пилипенко.
По его словам, от Каховского водохранилища брал свое начало Каховский, затем Приазовский канал, который подавал воду в город Мелитополь, а водопровод от Мелитополя до Бердянска обеспечивал водой Приазовье. Также из Каховского водохранилища в районе села Марьянское начинался канал, который поставлял воду украинскому индустриальному центру – городу Кривой Рог. Чтобы решить проблему, сейчас построен новый водопровод, источником воды для которого также выступает Днепр. Но теперь нужно преодолеть большое водораздельное пространство, а это совсем другая стоимость воды.
К тому же Каховское водохранилище наполняло водоносные горизонты на территории Херсонщины, поэтому сейчас уровень подземных вод существенно снизился. По разрозненным данным, на левобережье наблюдается почти двукратное падение уровня воды в колодцах, скважинах, на правобережье уровень также снизился, но не так сильно. По результатам первый год – не показатель, дальше ситуация будет хуже, отмечает ученый.
"Какой выход из этой ситуации? На правобережье бурят новые скважины, колодцы, ведут воду по водопроводам из других водохранилищ. Но на это нужны деньги и время, что потом отразится на конечной стоимости воды. И еще одна проблема: запасы подземных вод непрогнозируемые. Сегодня мы выкопали колодец, а через год этот водоносный горизонт уже может быть без воды. Нужны гидрогеологические исследования для оценки реальной ситуации. В целом, надо искать другие модели водопотребления, водосбережения", – отметил Пилипенко.
Также он спрогнозировал, что юг столкнется с изменением сельскохозяйственной специализации: будет больше культур, которые требуют меньше воды.
Разрушение дамбы каховской ГЭС
Накануне годовщины подрыва Каховской ГЭС декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, профессор Игорь Пилипенко объяснил, объяснил, почему Украине нужно восстановить гидроэлектростанцию.
В то же время член правления Украинской природоохранной группы, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Моисеенко заявил, что Каховскую ГЭС не нужно восстанавливать в таком виде, в котором она была.