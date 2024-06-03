По словам Гордеева, будет несколько ключевых ситуаций в ближайшее время.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что летний период станет ключевым в войне Украины с Россией. По его словам, в ближайшее время будет контрнаступление, от его результата будет зависеть многое.

"В ближайшие месяцы несколько ключевых событий могут существенно повлиять на ход войны. Во-первых, весенне-летнее контрнаступление Украины будет иметь решающее значение. Успехи или неудачи на этом фронте могут изменить баланс сил и повлиять на дальнейшую стратегию как Украины, так и России", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Второй момент, о котором говорит Гордеев, - политические события в западных странах, включая выборы и изменения в правительственной политике. Они могут изменить уровень и характер поддержки Украины.

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"В-третьих, внутренние протесты и социальные напряжения в России могут ослабить ее военные усилия. Эти факторы, наряду с дипломатическими инициативами и международными санкциями, будут играть важную роль в формировании будущего конфликта", - подытожил мольфар.

Напомним, ранее мольфар ответил, когда закончится война в Украине.

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