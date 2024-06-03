Произошло это в воскресенье, 2 июня 2024 года.

Украинские военные захватили в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском Харьковской области.

Об этом сообщил в комментарии изданию LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Произошло это в воскресенье, 2 июня 2024 года.

Отмечается, что в тот же день в ОСГВ "Хортица" сообщали, что Силы обороны контролируют 70% Волчанска. По состоянию на понедельник, 3 июня, бои в городе продолжаются.

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Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в сводке по ситуации на фронте по состоянию на 19:00 сообщил, что с начала суток общее количество атак российских оккупантов на позиции украинских войск по всей протяженности фронта с начала суток достигло 102.

Отмечается, что продолжаются бои в районе Волчанска Харьковской области. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб.

Кроме того, враг атакует на Покровском направлении. По состоянию на 19:00 там шло 11 боев, в целом количество столкновений за сегодня возросло до 35. Безвозвратные потери врага на том направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными.

Также российские захватчики активизировались на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Там враг атаковал семь раз в течение дня.

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