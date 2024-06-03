В России планируют мобилизовать и обучить до начала осени около 300 тысяч оккупантов, рассказал военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, враг начал серьезные наступательные операции в Харьковской области, развернув там группировку "Север". Однако быстрыми темпами нарастить эту группировку оккупантам не удастся из-за рекордных потерь на поле боя.
"За май мы показали абсолютный рекорд в уничтожении противника в живой силе: почти 39 тысяч уничтоженных россиян. Предыдущий был в декабре, тогда ВСУ ликвидировали почти 29 тысяч. Это очень колоссальный результат и мне кажется, что сейчас московские элиты не готовы идти на всеобъемлющую мобилизацию, потому что придется признать, что "специальная военная операция" забуксовала, а там между элитами может быть очень и очень по-разному, Пригожин испытал Путина на прочность", - пояснил эксперт в эфире Еспресо.
Черник считает, что такие эффективные боевые действия будут продолжаться в течение всего лета и изменение возможно только тогда, когда вражеская армия сумеет нарастить около 300 тысяч силовиков уже к началу осени. По его словам, в таком случае Украину ждет очень серьезный вызов.
"Сейчас эта группировка "Север" укомплектована примерно 400 танками, одной тысячей ствольной артиллерии и до 1.5 тысячи бронетранспортеров, что составляет 50-60%. Опять же, россияне еще имеют очень много на складах старого советского хлама, однако полноценной новой техникой обеспечить они их не смогут. Если на осень выйдут хотя бы на показатели 70-80% по технике и по личному составу, то это для них будет большой успех", - подчеркнул полковник ВСУ.
Кроме того, российский диктатор не отказывается от идеи дойти до административных границ Донецкой области. Для этого РФ должна накопить не менее 100-тысячный резерв, чтобы реально прорваться на 30-40 километров в глубину региона. Однако пока такой подготовки не фиксируется, добавил Черник.
Мобилизация в России - о чем важно знать
Как сообщал УНИАН, Россия пополняет армию контрактниками, чтобы избежать мобилизации, которая может подорвать поддержку населением войны в Украине. Для этого россиян заманивают щедрыми денежными вознаграждениями.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просто останавливать врага недостаточно. По его словам, для этого нужно наносить удары по территориальному сосредоточению российских военных.