Автомобиль артиста получил сильные повреждения.

Украинский певец, солист группы Ot Vinta Юрий Журавель попал в дорожно-транспортное происшествие. Авто музыканта сильно пострадало в результате аварии.

Журавель сообщил об инциденте на дороге в своем Facebook. Авария произошла, когда артист ехал на Международный фестиваль "Книжный арсенал" в столице. Однако на выставку Журавель так и не попал, потому что на трассе его постигла неудача. Из-за ДТП машина Юрия получила сильные повреждения. Сам исполнитель остался невредимым.

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Крайнее путешествие на "Арсенал" вылезло боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба - понять, не звонить и не писать", - указал знаменитость.

Видео дня

Супруга музыканта Наталья Семчик поделилась подробностями аварии. Она указала, что никто из присутствующих в авто, не травмировался. По ее словам, ДТП произошло из-за животного, которое перебегало дорогу.

"Впервые за 40 лет жизни в таком происшествии... Главное, что все целы, и животное, выбежавшее на дорогу, - тоже", - отметила женщина.

Что известно о Журавле

Юрий Журавель основал музыкальное направление "украбили". Он автор песен и музыки, в частности, группы Ot Vinta. Юрий неоднократно побеждал на многих рок-фестивалях Украины, России, Польши и Литвы. Кроме того, музыкант также является руководителем детской группы "Злая малая".

Напомним, ранее известный кулинар Влад Мицкевич попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле. Он показал видео с места происшествия и рассказал о травмах, которые получил.

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