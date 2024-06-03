Среди лидеров по объемам были железная и марганцевая руда, зерновые грузы и каменный уголь.

В январе-мае "Украинская железная дорога" смогла перевезти 75,4 млн т грузов: это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит официальный сайт государственного акционерного общества.

Если говорить об экспортных перевозках, то они за отчетный период увеличились на 57% – до 38 млн т. "В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых", – говорится в заявлении председателя правления АО "Укрзалізниця" Евгения Лященко.

Во внутреннем сообщении в январе-мае перевезли 32,9 млн т. На экспорт было перевезено 38 млн т, на импорт – 4,3 млн т.

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Больше всего было перевезено железной и марганцевой руды (19,3 млн т), зерновых грузов (18,8 млн т), каменного угля (11,5 млн т) и минстройматериалов (10,8 млн т).

"Укрзализныця" – последние новости

Ранее сообщалось, что "Украинская железная дорога" нарастила дальние перевозки пассажиров. В январе-апреле было перевезено в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров: это на четверть больше, чем за аналогичный период 2023-го. Наибольшим спросом пользовались перевозки между Киевом и Львовом, Киевом и Днепром и Киевом и Харьковом. Более 90% поездов во внутреннем сообщении прибыли вовремя.

Также УНИАН писал, что "Укрзализныця" ускорит поезд из столицы в Польшу: с 9 июня время путешествия на поезде "Киев-Варшава" должно сократиться на более чем один час. На помощь железнодорожникам в этом вопросе пришла оптимизация погранично-таможенных операций.

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