Убиты 226 оккупантов, сообщили в бригаде.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) за неделю ликвидировали еще более 600 российских оккупантов в Харьковской области.

"В течение недели подразделения Третьей штурмовой бригады отражали новые атаки врага, возвращали позиции и плотно минусовали живую силу оккупантов", - говорится в сообщении бригады.

Сообщается, что потери России на участке фронта Третьей штурмовой эквивалентны целому батальону: 416 оккупантов - "300-е", 226 оккупантов - "200-е".

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Также бойцы уничтожили немало российской военной техники, в частности, БМП-2, БТРы, баги.

"Сняли с неба разведывательные беспилотники ZALA и разведывательно-ударные "Ланцеты". Уничтожили ряд вражеских средств РЭБ, в том числе очередной окопный РЭБ и Starlink", - добавили в бригаде.

Потери России в Украине - данные ВСУ на 3 июня

Напомним, как сообщал УНИАН, потери России в Украине в личном составе за минувшие сутки увеличились на 1270 человек.

По состоянию на 3 июня общие потери оккупантов ориентировочно составляют уже 511 тыс. 130 человек. Также за сутки возросло количество уничтоженной вражеской техники: танков - 7779 (+14) единиц, боевых бронированных машин - 15002 (+22), артиллерийских систем - 13280 (+47), РСЗВ - 1090 (+1), средства ПВО - 824 (+3), БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40).

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