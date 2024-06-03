Сытник отвечал за вопросы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Сегодня, 3 июня, заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК. Отмечается, что он был назначен на эту должность 12 мая 2022 года.

Отмечается, что Сытник отвечал за следующие направления: координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины, финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции.

Также он отвечал за направления по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, мониторинга и контроля выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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"Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте НАПК, с апреля 2015 года до апреля 2022 года Сытник возглавлял Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Был назначен на эту должность по результатам первого в Украине независимого конкурса на должность руководителя органа власти и с командой создал правоохранительный орган", - отметили в агентстве.

Карьера Артема Сытника

Как сообщал УНИАН, директор НАБУ Артем Сытник уволился с занимаемой должности в апреле 2022 года в связи с завершением семилетнего срока полномочий.

12 мая 2022 года Сытник был назначен заместителем председателя НАПК.

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