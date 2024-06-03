Предоставление Украине ATACMS и других ракет большой дальности недостаточно для прекращения войны.

Предоставление Украине ATACMS и других ракет большой дальности позволит Киеву наносить удары по складам боеприпасов и российским заводам. Об этом в своей статье для The Hill пишет журналист Марк Темницкий.

Он напоминает, что в апреле многие поспешили отпраздновать принятие пакета расходов на 95 миллиардов долларов, который, среди прочего, обеспечит украинцев оборудованием, необходимым для защиты от продолжающейся агрессивной войны России.

"Но хотя эта помощь является важной для успеха Украины, ее будет недостаточно для прекращения войны", - пишет автор. Видео дня

По его словам, Россия воспользовалась семимесячным периодом, в течение которого помощь Украине застопорилась в Конгрессе - в течение полугода россияне укрепляли свои позиции на юге и востоке Украины. Они вырыли противотанковые рвы и построили лабиринты траншей длиной в сотни миль, минировали оккупированные регионы, чтобы замедлить продвижение украинцев.

Отмечается, что прекращенная помощь Запада позволила россиянам продвинуться на востоке, особенно в Авдеевке, и Украина потеряла позиции. Наконец, несмотря на задержки с западной помощью, тысячи украинцев были потеряны из-за этих российских бомбардировок и нападений. Больше всего это стало заметным во время нынешнего нападения России на Харьковскую область. Но Запад должен усилить свою солидарность и преданность Украине, чтобы гарантировать, что украинцы выиграют войну. Иначе ситуация на фронте обострится.

"Опасность возобновления самодовольства хуже, чем когда-либо. Ставки выше, чем когда-либо. Россия идет ва-банк в своей войне. Мир будет катастрофически опасным и более турбулентным", - считает Джеймс Никси, директор программы России и Евразии Chatham House.

По мнению автора, Запад должен разработать конкретную стратегию помощи Украине выиграть войну.

"Когда Запад игрался с предоставлением украинцам HIMARS, россияне заявили, что они развернут войну. Запад предоставил HIMARS, и из этих российских угроз ничего не получилось. Наконец, недавно Запад предоставил украинцам ATACMS и другие ракеты большой дальности. Это позволит Украине нанести удары по складам боеприпасов и российским заводам, которые помогают изготавливать материалы и оборудование для войны", - резюмирует журналист.

Война в Украине - последние новости

Карт-бланша на нанесение ударов по территории РФ нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина будет работать с партнерами для расширения разрешений на применение западного вооружения по территории РФ.

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