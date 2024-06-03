Социальная сеть X (ранее Twitter) официально разрешила своим пользователям размещать контент для взрослых.

Как сообщает TechCrunch, в соцсети и до этого публиковали материалы 18+, поскольку ее правила прямо не запрещали, но и не разрешали это. Пользователи должны указывать, что их сообщения содержат деликатные материалы. Несовершеннолетние и те, кто не указал дату рождения в своем профиле, не будут их видеть.

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они создаются и распространяются по взаимному согласию. Сексуальное выражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения", - говорят в X. Видео дня

Отмечается, что новые положения могут позволить социальной сети создавать сервисы, ориентированные на контент для взрослых, - например, конкурента сервиса OnlyFans.

Соцсеть X: другие новости

Напомним, что в октябре 2022 года американский миллиардер Илон Маск купил Twitter, после чего уволил ряд директоров и значительную часть сотрудников. Недавно социальную сеть полностью перевели на адрес X.com.

Прошлой осенью, после нападения ХАМАС на Израиль, Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global заявили, что перестанут покупать рекламу в X из-за роста антисемитских высказываний.

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