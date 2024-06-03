Среди причины "Укрэнерго" назвало жару и снижение объемов импорта.

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток, а его объем будет выше, чем 3 июня. Причины – рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

В ДТЭК также сообщили, что в Киеве и Киевской, Одесской, Донецкой областях по указанию "Укрэнерго" завтра в течение всех суток будут действовать графики отключений.

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Кризис украинской энергетики

В "Укрэнерго" предупреждали, что в начале июня ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая. Это связано с возникновением дефицита электроэнергии.

Российская Федерация продолжает уничтожать энергосистему Украины. С учетом последних ракетных атак оккупанты уничтожили более 9 ГВт украинской генерации.

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