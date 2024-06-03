Для вашего собеседника это может быть очень неприятно.

Правила этикета относительно того, каким должно быть текстовое сообщение, телефонный звонок или личный разговор, может показаться непонятным, ведь многое зависит от того, в каких отношениях вы находитесь с собеседником и в какую технологическую эпоху он вырос, пишет издание CNBC.

Соавтор книги "Этикет Эмили Пост: Юбилейное издание" Дэниел Пост Сеннинг говорит, что есть одно эмпирическое правило, которое пересекает поколения.

"В любом разговоре, который, вероятно, будет эмоционально заряженным, вы хотите дать себе наилучший шанс использовать все свои эмоциональные инструменты", - отметил он. Видео дня

По его словам, тон, громкость и язык тела могут помочь изменить то, как воспринимается сообщение, ведь это все не может быть передано с помощью текста.

Сеннинг отметил, что самым распространенным примером разговоров, которые не должны быть текстовыми сообщениями, является расставание.

"Делиться новостями о чьей-то смерти или плохой информацией о состоянии здоровья, например, о том, что кому-то поставили плохой диагноз не стоит через текст", - советует эксперт.

В то же время хорошие новости, такие как предложение руки и сердца или переезд в город вашей мечты тоже лучше сообщать по телефону или лично.

"Если вы заметили, что пишете целый абзац, возможно, стоит спросить у собеседника, когда лучше позвонить", - отмечает Сеннинг.

Он добавил, что в целом тексты должны быть информативными.

"Они должны содержать информацию о том, кто, что, когда и где. Не звоните мне, чтобы сообщить адрес вечеринки. Просто напишите мне его", - подчеркнул он.

Другие советы по этикету

Ранее Сэннинг назвал самую большую ошибку, которую допускают люди во время смс-переписки. В частности речь идет о точках, которые могут менять тон текста, поэтому в коротких сообщениях лучше этот знак не использовать.

Также другой тренер по этикету рассказала о фразе №1, благодаря которой можно правильно закончить любой разговор. По ее словам, иногда сложно подобрать точные слова, чтобы закончить тот или иной диалог, но это возможно.

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