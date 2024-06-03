Наименьшую среднюю заработную плату было зафиксировано в учреждениях культуры, творчества, искусства, развлечений и в образовании.

По итогам I квартала 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% относительно показателя прошлого года и составляет 18 903 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что самым высоким уровень заработных плат был: в сфере информации и телекоммуникаций – 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем год назад; у работников финансовой и страховой деятельности – 39 116 грн (+18,2%); авиационном транспорте – 34 699 грн (+30%).

При этом наименьшая средняя заработная плата была зафиксирована в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 11 063 грн (+15,1%); у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

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Государственная служба статистики Украины

Согласно данным Госстата, инфляция в Украине в феврале 2024 года замедлилась до более 4% в годовом измерении по сравнению с февралем прошлого года.

В конце марта Госстат осуществил предварительную оценку ВВП за прошлый год. Согласно представленным данным, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%. Номинальный ВВП составил 6537,8 млрд грн.

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