Власова говорит, что не умеет жить на тысячу долларов.

Популярная певица Евгения Власова ответила, что ей приносит доход во время полномасштабного вторжения. А также звезда призналась, какую сумму тратит на жизнь ежемесячно.

Как известно, исполнительница несколько лет не выступала на сцене и не выпускала новых хитов. Несмотря на это, Евгения продолжала свою педагогическую карьеру. Она преподавала пение для людей. Также знаменитость получает доход от прослушивания ее песен поклонниками.

Что касается расходов, то в месяц певице на себя и на 20-летнюю дочь нужно около 100 тысяч гривен, ведь девушка живет за границей.

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"Преподаю пение, современное пение, йога-пение и получаю роялти со своих песен. Что самое интересное, роялти есть до сих пор и очень неплохое. Не понимаю, как можно жить на тысячу или две долларов. У меня ребенок за границей и я справляюсь со всеми вопросами сама. Гораздо больше. Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Трачу и зарабатываю более 3 тысяч долларов", - отметила звезда.

Власова говорит, что до ее творческой паузы, сумма была значительно больше, ведь она много гастролировала. Однако это не приносило ей счастья, ведь она была постоянно истощенной.

"Приходится работать очень много, как никогда. Когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт, но была очень несчастной. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда-то, но я более счастливый человек, потому что делаю то, что я хочу", - указала певица.

Напомним, ранее Евгения Власова ответила, состоит ли в отношениях.

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