Участников конфликта задержали в аэропорту Праги.

В Чехии полиция задержала людей, совершивших нападение на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги на помощь Украине.

На официальном аккаунте чешской полиции в X сообщается, что четырех иностранцев задержали в аэропорту Праги. Их подозревают в совершении нескольких уголовных преступлений, каких именно - не указывается.

"На основании новых обнаруженных фактов дело, скорее всего, будет переквалифицировано. В связи с продолжающимся расследованием этого дела мы не будем в данный момент предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - добавили в полиции.

Что известно о нападении в Чехии

1 июня украинка рассказала в X, что в Праге россияне подошли к палатке с надписью "Russia Hands Off Ukraine", возле которой они стоят с мерчем и волонтерским ящиком, и начали конфликт.

По ее словам, сначала к ней подошел мужчина, грубо выразившийся об Украине. Девушка начала снимать видео, заявив ему, что в Чехии поддержка российской агрессиии - это преступление. После этого подошли еще две женщины, они также вступили в перепалку.

Девушка опубликовала видео конфликта, отметив, что россияне напали на волонтеров-граждан Чехии, а также выхватили из ее рук телефон. По ее словам, они приехали из Германии.

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