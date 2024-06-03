Барбара поделилась кадрами с крестником.

Дочь знаменитого певца Кузьмы Скрябина - Барбара Кузьменко - рассказала о важном событии в ее жизни. Девушка стала крестной мамой.

Радостной вестью Барбара поделилась в своем Instagram. Она стала крестной мамой для мальчика Тараса. Обряд крещения проходил в столичном Владимирском соборе. Стоит указать, что Тарас уже не первый крестник Кузьменко. Девушка показала фото с важного события.

"А у меня еще один крестник - малыш Тарас", - написала под фото Барбара.

Видео дня

Вместе с дочерью Скрябина на праздник пришел и ее муж Виктор Тур, чтобы разделить важный день с любимой. Кузьменко поделилась фотографией с избранником. Супруги позировали на фоне собора.

Заметим, что Барбара вышла замуж в декабре 2019 года. Своего возлюбленного она встретила в медицинском университете на одном курсе. Сейчас они уже окончили вуз и продолжают развиваться в сфере медицины. Своих детей пара пока не имеет.

Напомним, ранее 26-летняя дочь Скрябина Барбара Кузьменко рассказала о тяжелом заболевании. Девушку смогли вылечить только за границей.

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