Певица рассказала, что 15 лет не имела рядом любимого человека.

Известная украинская певица Евгения Власова приоткрыла завесу своей личной жизни. Артистка ответила, свободно ли ее сердце.

Исполнительница призналась, что сейчас она не состоит в отношениях и надеется встретить настоящую любовь. По ее словам, она долгое время занималась духовной трансформацией и собственным развитием, чтобы мужчина узнал ее без каких-либо психологических травм.

Она говорит, что ей не нужен избранник, который будет обеспечивать ее. Сейчас артистка хочет чувствовать себя любимой и любить.

"Пока нет любви. Хочу, чтобы мой любимый пришел в светлое пространство. Не в мои травмы, а в мою любовь. Не хочу, чтобы меня спасали, хочу, чтобы меня любили. А может и не придет в этой жизни - такое тоже может быть. Я готова к этому. Мне не нужно того, кто будет закрывать финансовые вопросы, или кто будет носить тяжелые сумки. Я молюсь за своего любимого, которого еще не встретила: "Ты же где-то есть на планете, пусть все будет хорошо". У меня было очень мало отношений. Я не была в отношениях уже лет 10-15 вообще. Мне было не до этого", - поделилась Власова.

Евгения рассказала, что за 46 лет ни разу не испытывала влюбленности к мужчинам. Певица раскрыла подробности своих отношений, которые негативно повлияли на нее:

Никогда не была влюблена. Я понимаю это сейчас. Первые отношения было чем-то непонятным. Были невротические отношения: переживания, страсти, нежелание быть одной... А когда ты уже нашел свою внутреннюю опору, то тебе нужен другой человек. И с взрослением я осознала, что еще не любила по-настоящему.

Напомним, ранее Евгения Власова ответила, почему 10 лет не выступала на сцене.

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