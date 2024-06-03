Известная украинская певица Евгения Власова приоткрыла завесу своей личной жизни. Артистка ответила, свободно ли ее сердце.
Исполнительница призналась, что сейчас она не состоит в отношениях и надеется встретить настоящую любовь. По ее словам, она долгое время занималась духовной трансформацией и собственным развитием, чтобы мужчина узнал ее без каких-либо психологических травм.
Она говорит, что ей не нужен избранник, который будет обеспечивать ее. Сейчас артистка хочет чувствовать себя любимой и любить.
"Пока нет любви. Хочу, чтобы мой любимый пришел в светлое пространство. Не в мои травмы, а в мою любовь. Не хочу, чтобы меня спасали, хочу, чтобы меня любили. А может и не придет в этой жизни - такое тоже может быть. Я готова к этому. Мне не нужно того, кто будет закрывать финансовые вопросы, или кто будет носить тяжелые сумки. Я молюсь за своего любимого, которого еще не встретила: "Ты же где-то есть на планете, пусть все будет хорошо". У меня было очень мало отношений. Я не была в отношениях уже лет 10-15 вообще. Мне было не до этого", - поделилась Власова.
Евгения рассказала, что за 46 лет ни разу не испытывала влюбленности к мужчинам. Певица раскрыла подробности своих отношений, которые негативно повлияли на нее:
Никогда не была влюблена. Я понимаю это сейчас. Первые отношения было чем-то непонятным. Были невротические отношения: переживания, страсти, нежелание быть одной... А когда ты уже нашел свою внутреннюю опору, то тебе нужен другой человек. И с взрослением я осознала, что еще не любила по-настоящему.
Напомним, ранее Евгения Власова ответила, почему 10 лет не выступала на сцене.