Некоторые компании вынуждены останавливать поставки.

Среди японских автопроизводителей разгорелся скандал с тестами на безопасность, когда Toyota Motor и Mazda остановили поставки некоторых автомобилей. Это произошло после того как министерство транспорта Японии выявило нарушения в заявках на сертификацию определенных моделей, пишет Reuters со ссылкой на министерство.

Отмечается, что нарушения также были обнаружены в заявках от Honda, Suzuki и Yamaha Motor. В частности, было обнаружено, что автопроизводители подали неверную информацию или манипулировали данными испытаний на безопасность, когда подавали заявки на сертификацию транспортных средств.

Министерство приказало Toyota, Mazda и Yamaha приостановить поставки некоторых автомобилей. Ведомство сообщило, что проведет выездную проверку в центральном офисе Toyota.

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Последние разоблачения появились после того, как в конце января министерство обратилось к автопроизводителям с просьбой расследовать заявки на сертификацию после скандала с тестами на безопасность в подразделении компактных автомобилей Daihatsu, принадлежащего Toyota, который возник в прошлом году.

Акио Тойода, внук основателя автопроизводителя Toyota, заявил, что автомобили не прошли надлежащего процесса сертификации перед продажей. Крупнейший в мире автопроизводитель заявил, что временно приостановил поставки и продажу трех моделей автомобилей, произведенных в Японии.

Toyota заявила, что ее нарушения произошли во время шести различных тестов, проведенных в 2014, 2015 и 2020 годах. Пострадали три серийные модели – Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. В одном случае компания измеряла повреждения от столкновения с одной стороны капота модели, тогда как это нужно было делать с обеих сторон. В других случаях компания заявила, что проводила определенные испытания в более суровых условиях, чем те, что были установлены министерством, что не соответствовало требованиям правительства.

В то же время Mazda приостановила поставки спортивного автомобиля Roadster RF и хэтчбека Mazda2 с четверга на прошлой неделе после того, как рабочие изменили результаты тестирования программного обеспечения для управления двигателем, говорится в сообщении компании. Также было обнаружено, что краш-тесты моделей Atenza и Axela, которые больше не производятся, были сфальсифицированы путем использования таймера для срабатывания подушек безопасности во время некоторых тестов на лобовое столкновение, вместо того, чтобы полагаться на бортовой датчик.

Honda заявила, что обнаружила нарушения в тестах на шум и мощность, которые проводились в течение более чем восьми лет до октября 2017 года на около двух десятках моделей, которые больше не выпускаются.

Автомобильные новости в Украине

В мае лидерство на украинском рынке новых легковых авто получил кроссовер TOYOTA RAV-4, причем его отрыв от других моделей оказался более чем существенным. На втором месте оказался RENAULT Duster, на третьем – MITSUBISHI L200.

Украинцы в мае зарегистрировали более 5,5 тысячи новых легковых авто, что на 8% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем активность на авторынке снизилась на 4%. При этом по сравнению с маем 2021 года спрос на новые легковушки ниже на 35%.

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