Премьер-министр подчеркнул, что это может произойти лишь на короткое время для возвращения заложников.

Израиль рассматривает возможность приостановления войны с ХАМАС на некоторое время, чтобы вернуть заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, передает i24.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для того, чтобы вернуть заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", - отметил он.

Такое заявление прозвучало после предложения президента США Джо Байдена о прекращении войны в Газе.

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"Байден не упомянул важную деталь - что на втором этапе Израиль не согласился закончить войну, а лишь "обсудить" ее окончание. Что значит обсуждать? Мы обсуждаем только на наших условиях", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

По словам Нетаньяху, война не будет закончена, пока Израиль не достигнет всех своих целей.

"Мы не откажемся от абсолютной победы", - добавил политик.

В то же время он призвал не обращать внимание на сообщения, ведь есть много фейков.

"Я не буду вдаваться в подробности сделки, но то, что описал президент США, не является точным, есть еще много деталей, которые не были раскрыты", - отметил он.

Нетаньяху подтвердил, что две цели, которые были заявлены на протяжении всей войны, остаются неизменными.

"Мы полны решимости ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников (как я и говорил все это время)", - сказал он.

Война в Газе - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Израиле опровергли информацию о том, что страна готова к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников.

"Израиль не менял условия прекращения войны: уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю", - отмечали в сообщении Офиса премьер-министра страны.

В то же время такое заявление прозвучало во время обращения Джо Байдена. Тогда он раскрыл детали мирного плана Израиля по Газе. По его словам, предложение состоит из трех этапов, а именно:

Первый этап продлится шесть недель, включая полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение пожилых, раненых и женщин-заложниц в обмен на освобождение заключенных ХАМАСа.

Второй этап - окончательное прекращение боевых действий. США, Египет и Катар обеспечат поддержку переговоров.

Третья фаза - начнется масштабная фаза восстановления Газы, и все заложники будут освобождены.

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