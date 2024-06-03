Газоснабжающие компании обнародовали предложения на первый месяц. Все 12 поставщиков решили не менять ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. Об этом сообщает "Газправда".
Отмечается, что как и в два предыдущих сезона, стоимость кубометра газа, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.
В то же время 12 млн домохозяйств, или 98% от общего количества являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Стоимость указанного поставщика – 7,96 грн за кубометр – будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.
Стоит отметить, что в конце апреля ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).
Тарифы для населения
Правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене.
В конце апреля все 12 поставщиков, которые сейчас присутствуют на рынке, обнародовали свои годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили.