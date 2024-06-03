Большинство домохозяйств являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины".

Газоснабжающие компании обнародовали предложения на первый месяц. Все 12 поставщиков решили не менять ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. Об этом сообщает "Газправда".

Отмечается, что как и в два предыдущих сезона, стоимость кубометра газа, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

В то же время 12 млн домохозяйств, или 98% от общего количества являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Стоимость указанного поставщика – 7,96 грн за кубометр – будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

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Стоит отметить, что в конце апреля ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Тарифы для населения

Правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене.

В конце апреля все 12 поставщиков, которые сейчас присутствуют на рынке, обнародовали свои годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили.

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