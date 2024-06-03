Сохранение квалифицированных работников позволяет компаниям-перевозчикам обеспечивать надежность и регулярность предоставления своих услуг.

Сейчас в Украине в условиях военного положения предприятия-перевозчики могут забронировать от мобилизации 50% своих военнообязанных работников, кроме того такое предприятие должно быть признано критическим для жизнедеятельности государства.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко категорически не согласен с такими нормами бронирования.

По словам Крейденко, для экономики Украины, которая сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами, сохранение рабочей силы является критически важным, особенно в секторе транспортировки и логистики. Украинские компании-перевозчики играют ключевую роль в поддержке внутренней и внешней торговли, а также в обеспечении доставки гуманитарной помощи и необходимых товаров.

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"Учитывая это, возможность бронирования минимум 100% военнообязанных работников является не только стратегической необходимостью, но и экономической необходимостью. Такой шаг позволит обеспечить стабильность в работе компаний, поддержать цепочки поставок и уменьшить экономические потери, которые могут возникнуть из-за отсутствия квалифицированных работников", – отмечает нардеп.

Владимир Крейденко отмечает, что сохранение квалифицированных работников позволяет компаниям-перевозчикам обеспечивать надежность и регулярность предоставления своих услуг. Это, в свою очередь, способствует сохранению доверия клиентов и партнеров, что является жизненно важным для экономического выживания в условиях кризиса.

Заместитель председателя парламентского Комитета транспорта и инфраструктуры отмечает, что наличие достаточного количества работников гарантирует стабильность и непрерывность работы логистических цепочек, что особенно важно для критических секторов, таких как медицина, питание и оборона.

"Поэтому, народным депутатам, чиновникам и бизнесу необходимо работать вместе, чтобы найти баланс между военными потребностями и экономической стабильностью. Обеспечение возможности бронирования не менее 100% военнообязанных работников является одним из путей достижения этой цели, что позволит Украине сохранить свою экономическую силу и продвигаться вперед даже в самых сложных условиях", – резюмирует Владимир Крейденко.