Украина будет работать с партнерами для расширения разрешений на применение западного вооружения по территории РФ.

Украина не получала неограниченного разрешения на применение западного вооружения для поражения российских объектов на территории РФ. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкни в Киеве сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что международные партнеры сделали очень правильный шаг, когда сняли ограничения на применение западного вооружения для поражения военных целей на территории России.

"Это не значит, что у нас есть полностью карт-бланш. Надо придерживаться шагов и правил. В целом, мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросу расширения способов применения этого вооружения", - подчеркнул Кулеба. Видео дня

Использование западного оружия по территории РФ

2 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине.

Как известно, США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. По данным The Washington Post, Киев "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: