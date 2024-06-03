Одна из них констатировала смерть политика, а другая - работала психологом в колонии.

Российские СМИ раскрыли новые детали загадочной смерти оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, смерть Навального констатировала старшая фельдшер единственной бригады скорой помощи филиала больницы райцентра Лабытнанги в поселке Харп Дина Ким.

Именно она дежурила 16 февраля 2024 года и приехала в колонию по вызову на линию 03. С тех пор она отказывается общаться, блокируя все звонки и сообщения.

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Еще одним молчаливым свидетелем в трагедии Алексея Навального является уже бывший главный психолог колонии Наталья Канаки. Проект отмечает, что должностной обязанностью Канаки было обязательное общение с заключенными.

"Вскоре после гибели Навального, женщина уволилась (это произошло в начале 2024 года) и не выходит на связь. Даже с друзьями. При этом у Канаки крайне непростые родственники. Один возглавляет отдел специального назначения в УФСИН, другой - заместитель начальника по БиОР одной из колоний региона", - пишет проект.

Смерть Алексея Навального - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2024 года стало известно, что российский оппозиционер и политзаключенный Кремля Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого округа РФ.

Западные политики сразу заявили, что Навальный был убит режимом президента РФ Владимира Путина.

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