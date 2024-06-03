Попробуйте догадаться, чего очень сильно боятся Девы или Скорпионы.

Астрологи рассказали, что больше всего беспокоит и чего боятся представители каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - проигрыш

Скорее всего, вы можете видеть, как Овны соревнуются в спортивных играх, управляют командами в офисе или поднимают руку на вечерах викторин. Вот почему их больше всего беспокоит проигрыш. Они - воины Зодиака, отметила астролог Стина Гарбис. Мысль о проигрыше боя или, что еще хуже, о необходимости выйти из игры, их очень беспокоит.

Телец - финансовая незащищенность.

Тельцы очень ответственны и превыше всего ценят стабильность с безопасностью. Финансовая незащищенность, несомненно, является их самым большим страхом. Как объяснила астролог Элис Смит, Тельцам нужно знать, что у них достаточно денег на сберегательном счете и всего им необходимого. Тельцы ненавидят перемены и плохо переносят неопределенность.

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Близнецы - скука

Благодаря сообразительности и способности быстро переходить от разговора к разговору, Близнецы постоянно нуждаются в умственной стимуляции. Они боятся переживать своего рода "День сурка", где все повторяется и предсказуемо, отметила Смит.

Рак - потеря близкого человека

Рак по своей природе ориентирован на семью и заботлив, поэтому он не может не беспокоиться о такой потере. Также, по словам астрологов, Раки беспокоятся о том, что другие не будут рядом с ними в трудную минуту.

Лев - смущение

Львы любят хвастаться и быть в центре внимания. Однако они не хотят при этом выставлять себя дураками. Поэтому Львы часто беспокоятся о том, что им может быть неловко перед друзьями, коллегами или партнерами. У этих огненных знаков большое эго, и они хотят, чтобы их видели, но только в лучшем свете.

Дева - беспорядки

Девы живут ради порядка. У них идеальные списки дел и календари с цветовой кодировкой. Недостаточная организация, несвоевременная оплата счетов или отсутствие времени навести порядок до прихода гостей - все это невероятно тревожит Дев, говорят астрологи.

Весы - одиночество

Весы боятся оставаться в одиночестве, и именно поэтому у них репутация людей, которые угождают людям, рассказала астролог Смит. По ее словам, особенно Весы переживают о том, что не найдут никого в романтических отношениях.

Скорпион - предательство

Скорпионы, как правило, закрыты, пока по-настоящему не узнают кого-то. И если вы один из немногих счастливчиков, которых они впустили в свою жизнь, не принимайте это как должное. Эти эмоциональные и сложные водные знаки сильно беспокоятся, что в любой момент что-то может пойти не так или что их предадут самые близкие люди.

Стрелец - быть связанным

Стрелец живет для исследования. Они всегда отправляются в очередное путешествие или экспериментируют с чем-то интересным, например, с новым цветом волос или новым хобби - просто потому, что им так хочется. Поэтому каждый раз, когда кажется, что что-то их связывает или удерживает, они нервничают. Другими словами, они боятся обязательств.

Козерог - неудача

Козероги целеустремленны и всегда стремятся к успеху, будь то в карьере или личной жизни. Поэтому неудивительно, что самый трудолюбивый знак Зодиака беспокоится о том, что подведет себя и окружающих. Они - лидеры Зодиака, и мысль о том, что они могут потерпеть неудачу, вызывает у них ужасный страх, объяснила астролог Гарбис.

Водолей - отсутствие авторитета

Водолей любит находиться за рулем. Они должны иметь возможность принимать собственные решения и контролировать свою судьбу. Подлинность, свобода действий, индивидуальность - все эти ценности чрезвычайно важны и необходимы для успешной жизни Водолея, отметила астролог Смит. Их независимость и уникальное мировоззрение приводят к страху не иметь авторитета.

Рыбы - получить травму

Чувствительные Рыбы не любят ничего больше, чем быть рядом с другими людьми. Но они беспокоятся о том, что могут пострадать. Смит говорит, что они "часто чувствуют себя маленькими рыбками в большом пруду, наполненном гораздо более крупными и страшными существами".

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