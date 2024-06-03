По словам Диденко, вся неделя будет в Украине теплой, до жары.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и шквала.

"Во второй половине дня 4-го июня может накрыть неустойчивой грозовой погодой Одесскую область и значительную часть центральных областей, кроме Днепра с районами и Полтавщины", - написала она.

По ее словам, на востоке серьезные осадки маловероятны, разве что по Харьковщине и Луганщине "заблудятся качество локальные дожди". В Запорожье, Донецкой области, в Крыму и в большинстве районов Николаевской области предполагается завтра сухая жаркая погода.

Видео дня

Температура воздуха в Украине 4-го июня будет высокой, до жары, на юге, востоке и в центральной части, днем +26+33 градуса. На севере в течение дня умереннее, +25 +28 градусов. На западе Украины ожидается воздух ощутимо свежее, +22+25 градусов.

"В Киеве 4-го июня - кратковременные периодические дожди, грозы, при грозе возможен град и шквал! Температура воздуха будет колебаться в столице вблизи замечательных комфортных +25 градусов", - сообщила она.

По ее словам, вся неделя будет в Украине теплой, до жары.

"А вот со следующего понедельника, с 10-го июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и центральных областях, днем будет +17+22 градуса", - добавила Диденко.

Погода в Украине - детали

Над большей частью территории Украины на этой неделе будет переменная облачность, немножко с дождями, но не исключается возможность повторения вчерашнего мощного ливня с градом, который был в частности вчера в Киеве. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Вас также могут заинтересовать новости: