Теперь Харькову приходится брать электричество из других городов.

Харьков больше не может обеспечить себя собственной электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, поэтому город вынужден получать электричество из других населенных пунктов. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

"Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень тяжелая ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем. Невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от энергообеспечения зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением", - отметил он.

По его словам, инвестировать в энергетическую отрасль нужно уже сейчас. Сейчас есть некоторые договоренности с правительством о субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону. Терехов заверил, что эти средства будут потрачены только на когенерационные установки и на генераторы, которые производят электроэнергию.

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"Поэтому мы будем использовать и средства городского бюджета, и будущей субвенции, и кроме этого, на сегодня я имею договоренности в Берлине как раз подписать соглашение о срочном предоставлении нам 25 млн евро на эти цели", - отметил городской голова.

Терехов добавил, что Европейский банк реконструкции и развития уже направил Харькову проект такого соглашения, поэтому он рассчитывает на эти средства, чтобы приобрести такое оборудование.

"Но хочу вам сказать, что это очень сложный процесс, потому что такое оборудование изготавливается несколько месяцев. Поэтому мы уже провели переговоры со всеми производителями, которые производят такую продукцию, а это только иностранные предприятия, и забронировали определенную часть под наши гарантии, под наше слово. Потому что мы не сможем отложить этот процесс. Для нас очень важно, чтобы все это было сделано", - подчеркнул мэр.

Журналист ERR предположил, если не удастся восстановить электроснабжение в должном объеме, то части харьковчан придется на зиму покинуть город. Однако Терехов ответил, что власть работает над тем, чтобы все жители Харькова были обеспечены теплом.

"Мы прилагаем для этого максимум усилий. То, что мы сегодня делаем, ни один город ни в одной стране мира не делал. Нам заново нужно переделать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это у нас есть всего несколько месяцев. Наша идея - строить маленькие подстанции. Их невозможно все разрушить. Они производят мощность примерно 1-3 мегаватта, не более", - объяснил чиновник.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Как писал УНИАН, 25 мая российские оккупанты по меньшей мере 4 раза обстреляли Харьков. В частности днем они ударили по гипермаркету сети "Эпицентр", применяя авиабомбы. В результате этого погибли 19 человек.

"Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз", - рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также сообщалось, что армия РФ 23 мая нанесла удар по типографии в Харькове, в результате чего было уничтожено 50 тысяч книг. Также сообщалось, что из-за атаки погибли семь человек, еще 21 человек получил ранения. В то же время начальник следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что личности погибших устанавливали с помощью ДНК.

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